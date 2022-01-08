Ömer Erdoğan: Galatasaray maçıyla yeniden ayağa kalkacağız

8 Ocak 2022 Cumartesi 18:57 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 18:57

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Kasımpaşa 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kasımpaşa'yı aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Ömer Erdoğan, "Daha çok isteyen, doğrular yapan onlardı. Mağlubiyetle beraber bu kadar kötü bir oyun ve mücadele bizi düşündürmeye başladı. Bu maçtan dersler alacağız. Takviye yapmamız gerek. İhtiyaçlarımız var, çok eksiğimiz var. Alternatif anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Ciddi sakatlıklarla beraber sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun üstesinden gelecek tecrübeye sahibiz. Takviyelerle birlikte en yakın zamandaki Galatasaray maçıyla yeniden ayağa kalkacağız." diye konuştu.

"İLK YARIDAKİ GÖRÜNTÜ ÜZÜCÜYDÜ"

Takımda birçok ismin tek idmanla bu maçın kadrosunda yer aldığını söyleyen Erdoğan, "11'de çok fazla seçenek yoktu. Bazı oyuncularımızı maç temposu yakalasınlar diye son 15-20 dakika oyuna alacaktık. Ancak skordan sonra erkene çekmek zorunda kaldık. Risk aldık o konuda. Önümüzdeki maçlarda daha çok eksik kalabilirdik. İlk yarıdaki görüntü üzücüydü. Zaman zaman istediğiniz oyunu sergileyemezsiniz ama mücadele anlamında eksik olursanız bu skorlar kaçınılmaz oluyor. Bizden daha çok isteyen bir rakip vardı ve biz karşılık veremedik." ifadelerini kullandı.

"BASİT HATALAR YAPIYORUZ"

Basit hatalar sonrasında goller yediklerini ifade eden Ömer Erdoğan, "Bunun sorumlusu doğal olarak benim. Hem analizlerde hem de antrenmanlarda tekrarlarla oyunculara göstermemize rağmen basit hatalar yapıyoruz. Buna çok çabuk cevap vermemiz gerekiyor. Sivasspor maçıyla birlikte başlayan oyunsal anlamda sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bunu toparlayacak olan yine biziz. 32 puan topladık ama lig bitmedi. Uzun bir süreç var. Buna çare bulmazsak sıkıntılı bir süreç yaşarız." dedi.

"4 YA DA 5 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

Devre arası transfer dönemde 4 ya da 5 ismi kadroya katacaklarını ifade eden Ömer Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

Devre arasında transfer kolay olmuyor. 4 ya da 5 oyuncu almayı düşünüyoruz. Resmi imza attığımız bir oyuncu yok ancak prensip anlaşmasına vardığımız isimler var. Onlar da en yakın zamanda aramıza katılınca hem kalitemizi hem rekabeti arttırırlar diye düşünüyorum.