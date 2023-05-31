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Spor

Ömer Erdoğan: İstediğimiz oyunu sergileyemedik

Spor Toto Süper Lig'in 36.haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:28 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan: İstediğimiz oyunu sergileyemedik
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçın ikinci yarısında basit hatalardan goller yediklerini söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bugünkü performanstan ve skordan memnun olmadığını belirtti.

Özellikle kendi sahalarında galibiyetle ayrılmak istediklerini anlatan Erdoğan, "Ama maalesef maçın ikinci yarısında çok basit hatalardan, çok basit goller yedik. Bize yakışmayan goller, yedik. Kendi işimizi kendimiz halletmek istiyorduk. Maçın önemini hafta içi oyuncularıma tekrar tekrar hatırlattım. Maalesef sahada istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sergileyemedik." dedi.

Erdoğan, maça gelen taraftarlardan özür dileyerek, "Şimdi son bir Trabzonspor deplasmanı var. İnşallah oraya da iyi hazırlanıp, sezonu iyi bir şekilde bitiririz." diye konuştu.

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