Ömer Erdoğan: Maçı çevireceğimize inancımız bizden hiç uzaklaşmadı

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:24 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:24

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 1-0 geriye düştükten sonra oyun disiplininden kopmadan maçı çevirmeyi bildiklerini söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha içerisinde çok doğru işler yaptıklarını belirtti.

Maç öncesi MKE Ankaragücü'nün hücum hattının çok etkili ve tehlikeli olduğunu analiz ettiklerini aktaran Erdoğan, "Çalışmamıza ve analizlerle göstermemize rağmen gol yedik, 1-0 geriye düştük. Golü yiyene kadar rakibe herhangi bir pozisyon vermedik. Tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. Gol yedikten sonra oyun disiplininden kopmadan aynı ciddiyetle, motivasyonla devam ettik. Maçı çevireceğimize inancımız bizden hiç uzaklaşmadı. Nitekim farklı bir şekilde yine oyunun kontrolünü ele geçirdik. Maçı 1-0'dan 4-1'e çevirdik." diye konuştu.



Erdoğan, kendisi için çok güzel bir hafta olduğunu, kulübüyle sözleşmesini 2 yıl uzatmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kulübe geldiği günden bu yana herkesin kendisine yardımcı olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geldiğim günden beri burada taraftarlarımız olsun, yönetimimiz olsun, oyuncu grubu ve personel olsun gerçekten bize çok yardımcı oldu. Bize burada evimizde gibi hissettirdiler. Biz burayı çok sevdik. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu başarılarımızın devamını getiririz. Uzun vadede inşallah bu kulübü çok daha iyi yerlere getirmek bizler için de nasip olur."