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Spor

Ömer Erdoğan: Odağımız tamamen Başakşehir maçı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK'ya 1-0 yenilerek kupaya veda eden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

AA25 Şubat 2025 Salı 18:50 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan: Odağımız tamamen Başakşehir maçı
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK'ya 1-0 yenilerek kupaya veda eden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, RAMS Başakşehir ile Süper Lig'de yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, kupada daha önce iddialarını kaybettiklerini ve bu nedenle ligde süre almayan oyunculara maçta şans tanıdığını belirtti.

Bodrum FK'yı tebrik eden Erdoğan, "Bizim bundan sonraki odağımız tamamen ligde Başakşehir maçı olacak. Hemen onun hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah oradan iyi bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

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