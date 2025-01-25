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Spor

Ömer Erdoğan: Oyuncularıma teşekkür ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor'u 5-2'lik skorla deviren Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

IHA25 Ocak 2025 Cumartesi 17:00 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan: Oyuncularıma teşekkür ediyorum
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Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kayserispor maçının ardından, "Çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Oyuncularıma sahada verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 5-2 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Öncelikle Bolu'da meydana gelen yangında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dişiyorum.

Maça dönecek olursak, çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Oyuncularıma sahada verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim. İlk yarı muhteşem şeyler oldu. İstediğimiz gibi maça başladık. Kayserispor'da hücum yapmaya çalıştı. Devre arası girdik, oyuncularımızı uyardık bu işin şakası olmaz. Aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor dedik. İkinci yarı yediğimiz gol bizi telaşa soktu. İkinci yarı oyunun bazı bölümlerinden çok memnun değilim. Galip geldik, mutluyuz.

Kesinlikle bu maçtan da bazı bölümleri ders çıkartmamız gerekiyor. Mutluyuz, hepimizin üzerinde inanılmaz bir baskı oluşmuştu. Çok kritik bir maçtı. 6 puanlık bir maçtı. Allah'a çok şükür bugün galip gelmeyi bildik. Taraftarlarımız da inanılmaz güzeldi. Takıma sahip çıktılar. Yarından itibaren Eyüpsor maçının hazırlıkları başlayacağız" dedi.

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