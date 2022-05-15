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Spor

Ömer Erdoğan: Oyuncularıma verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'a 3-1 yenilen Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA15 Mayıs 2022 Pazar 21:57 - Güncelleme:
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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, galibiyetten dolayı Konyaspor'u tebrik etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maç hakkında yorum yapmadı. Kısa bir konuşma yapacağını söyleyen Ömer Erdoğan, "Bugün çok kısa tutacağım. Kusuruma bakmayın. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma da verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. Soru da almak istemiyorum." diyerek basın toplantısından ayrıldı.

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