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Spor

Ömer Erdoğan: Trabzonspor oynamadan kazandı, futbol adaletsiz

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonu açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2020 Salı 18:46 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 18:46
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Trabzonspor'a karşı iyi oynadıklarını belirten Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan,, "Oyuncularım müthiş mücadele etti. Sezonun en iyi futbolunu oynadık ama futbolun adaleti yok. Trabzonspor'un 90 dakika bir tane doğru atağı yok. Kaleci dahil uzun toplarla oynadılar, şişirdiler." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un oynamadan kazandığını belirten Ömer Erdoğan, "1 duran topta dikkat etmedik. Bunu biliyorduk, 2 korner attılar, 1'i gol oldu. Oyuncularım her şeyi yaptı. Pozisyonlara da girdik. Bir tek gol yok. Sahada oynayan Hatayspor'du. Trabzonspor hiçbir şey oynamadan 3 puan aldı. Futbol adaletsiz, buna şahit olduk yine" dedi.

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