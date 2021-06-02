DHA 02 Haziran 2021 Çarşamba 11:49 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 11:49

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Boupendza'nın transfer olacağını düşünüyorum. Çok ciddi teklifler var" dedi.

Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonunda ciddi bir çıkış yakalayarak dikkatlerini üzerine çene Hatayspor'un genç teknik direktörü Ömer Erdoğan Tivibuspor'dan Çiğdem Günal'a özel açıklamalarda bulundu. Tatilde de yeni sezon çalışmalarına devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Bizim için tatil ile iş birlikte devam ediyor. Çünkü hem dinleniyoruz, hem de yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezon başı antrenman programları çıkarıyoruz. Transfer için oyuncu izliyoruz, daha önce izlediğimiz oyuncuları yeniden gözden geçiriyoruz. Boş zamanlarımda bilgisayarımda oyuncu takip ediyorum" diye konuştu.

"SEZON İÇİNDE FAZLA MAÇ OLMASI FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK BİZİ ZORLADI"

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun çok zorlu ve yorucu geçtiğini ifade eden Ömer Erdoğan, "Geçtiğimiz sezon bizim için çok zordu. Tarihinde ilk defa süper lige çıkmış bir takımın neler yapacağını herkes merak ediyordu. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Onursal Başkanımıza bizi bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyoruz. Sezon başlamadan önce ve kamp dönemi kadro kurmaya çalıştık. Geçtiğimiz sezonun geç bitmesi bizi zorladı. Yoğun bir şekilde oyuncu izlemeye çalıştık. Daha önce ekibimle beraber daha önce izlediğimiz yabancı oyuncuları takip ettik. Oyuncularla iletişime geçip Hatayspor'a davet ettik. Ligin sıkışık takvimde oynanması fiziksel ve zihinsel olarak hepimizi yordu. Sezonu değerlendirdiğimizde iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Futbolcularıma çok teşekkür ediyorum, büyük fedakarlıklar yaptılar" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM İYİ BİR JENERASYON YAKALADI"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'ndan ümitli olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Şenol Güneş kadro için en iyi kararı verecektir. Şenol Hoca takımı başarılı bir şekilde Şampiyonaya götürdü. Güzel bir jenerasyonumuz var. Yurtdışında üst takımlarda oynayan oyuncu sayımız fazla. Bu bizim için büyük avantaj. Defansta Merih, Çağlar, Ozan Kabak gibi yetenekli ve üst düzey takımlarda oynayan oyunculara sahibiz. Orta sahamız gayet kaliteli. Forvette Burak Yılmaz belki de kariyerinin en verimli sezonlarından birisini yaşıyor. Ben çok umutluyum" diye konuştu.

"ANADOLU KULÜPLERİ İLE İSTANBUL TAKIMLARI ARASINDAKİ KALİTE FARKI AZALDI"

Son dönemlerde Anadolu kulüplerinin yakaladıkları başarılı performanslara da değinen Erdoğan, "Anadolu kulüpleri ile İstanbul kulüpleri arasındaki kalite farkı azaldı. Alanyaspor bunu gösterdi. Anadolu kulüpleri de artık doğru transferler yapıyorlar ama kolay değil. Bursaspor ile şampiyon olduğumuz yıl sezon başı bizim de böyle bir beklentimiz yoktu. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Doğru yönetimler, doğru planlamalar yapılırsa neden olmasın. Bizim şu an şampiyonluk gibi iddialı bir hedefimiz yok. Biz her maçtan keyif almaya çalışıyoruz, maç maç bakmaya çalışıyoruz. Her sene üzerine koyup devam etmek istiyoruz. Tesisleşme konusunda ciddi adımlar atılırsa ve ekonomik anlamda iyi adımlar atılırsa bu da gündemde olur" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Geride kalan sezonda kaybettikleri Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında çok üzüldüğünü vurgulayan Ömer Erdoğan, "Fenerbahçe maçında rekor kırdık. 2'nci yarı 58 defa rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz. Ceza sahasına getirdik ama Altay'ı geçemedik o maçta. Takımımız hep gol aradı. 2-0'dan sonra bile oyuncularım müthiş mücadele etti. Bu bizim ne kadar karakterli olduğumuzu gösteriyor. Üzüldüğüm maçlardan birisiydi. Bir de Trabzonspor'a mağlup olduğumuz maçta çok üzüldüm. Futbolun güzelliği de bu. Her zaman hak eden takım kazanamıyor" açıklamasında bulundu.

"BU SEZON FARKLI SİSTEMLER DENEYECEĞİZ"

Önümüzdeki sezonda yeni formasyonlar deneyeceklerinin sinyallerini veren genç teknik adam, "Bu sene biz çok baskılı oyun oynadık. Bazı maçlarda bundan sonuç alamadık. Topu kazanamayınca arkada çok alan bıraktık. Bu özelliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu sene birçok farklı sistemi denemek istiyoruz. 3-4-3 veya 3-5-2 sistemlerini bu sezon oynayabiliriz" dedi.

"MUHAMMET, ADEM VE SALİH'İ BEĞENİYORUM"

Süper Lig'de beğendiği Türk oyuncuları da açıklayan Erdoğan, "Ligimizde beğendiğim oyuncular tabii ki bulunuyor. Muhammet Demir, Adem Büyük iyi oyuncular. Salih Uçan çok iyi oyuncu. Birlikte çalışmak isteyebileceğim çok fazla oyuncu var. Oyuncularım da çok iyi sezon geçirdiler. Bana bir şans sunsalar yine bu arkadaşlarımızla iyi bir sezon geçirmek isterdim" diye konuştu.

"BOUPENDZA DEVAM ETMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bu sezon attığı goller ile Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan ve transfer piyasasında adı birçok takımla anılan Aaron Boupendza'nın takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Boupendza ve Diouf umarım bizimle olurlar. Boupendza'nın transfer olacağını düşünüyorum. Çok ciddi teklifler var. Kulübümüzün de istediği teklif gelirse transfer olur diye düşünüyorum. Diouf burada mutlu. Sürekli görüşüyorum zaten. Israrla onu istedim. Bizde iyi performans sergileyeceğinden emindim. Bir kaptan gibi tüm oyuncularımızı yönlendirdi ve yardımcı oldu. Ama Boupendza sanki devam etmeyecekmiş gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

"SEZON İÇERİSİNDEKİ TEKLİFLER BOUPENDZA'YI ETKİLEDİ"

Boupendza'nın sezon içerisindeki performansına da değinen Erdoğan, "Sezon içerisindeki teklifler Boupendza'yı etkiledi. Biz Krasnodar ile anlaşmıştık. Son anda kendisi Rusya'ya gitmek istemediğini belirtti. Genç bir oyuncu ve etkilendi. Onu havaya sokacak haberler olması ve gündemde kalması onun performansını etkiledi. Ama daha sonra toparladı ve kaldığı yerden devam etti. Boupendza zorluk çıkarmayan ve kolay idare edilebilecek bir oyuncu" dedi.

"LİGİMİZDE OYUN ÇOK FAZLA DURUYOR"

Süper Lig'de oyunun çok fazla duraksadığının altını çizen genç teknik adam, "Bazı pozisyonlarda çok kolay faullerde oyun duruyor. Önde olan takımların son 15-20 dakika yerde yatması ve maçın temposunu düşürmesi maç sürelerini uzatıyor. 5 oyuncu değişikliği de çok ağır işliyor. Çok daha iyi bir tempoda oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ İLE İÇERİDE OYNADIĞIMIZ MAÇ EN KEYİF ALDIĞIM MAÇTI"

Geride kalan sezonda en keyif aldığı maçı da açıklayan Ömer Erdoğan, "Beşiktaş ile içeride oynadığımız 2-2'lik maçtan büyük keyif aldım. Bizim sahamızda oynayan takımlar bize karşı genellikle kapanırken, Beşiktaş açık oynadı. Çok tempolu maçtı. Bu sezon en keyif aldığım maçtı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ SKORU HİÇ BEKLEMİYORDUK"

Süper Lig'in 2'nci yarısında deplasmanda 7-0 kaybettikleri Beşiktaş maçında çıkan skorun kendilerini çok şaşırttığını söyleyen Erdoğan, "Biz Beşiktaş'ı analiz ederken kolay pozisyon verebildiğini de gördük. Bizim de yaptığımız iyi şeylerden birisi de rakibe önde baskı kurmaktı. Bunu ilk Beşiktaş maçında da uyguladık. Vida'ya baskı yaparsak ve merkezi daraltırsak, kazandığımız toplarla da hızlı hücuma çıkarız düşüncesindeydik. Ama çok erken gol yedik. Hiç beklenmedik şok etkisi yarattı. Çok çabuk 3-0 olunca takım dağıldı. Ligimizin en formda takımına karşı erken dakikalarda 3-0 geriye düşünce konsantrasyonumuz bozuldu. Böyle bir skor hiç beklemiyorduk. Bizi üzen bir skor oldu. Bizim sezon gidişatımıza yakışmayan bir futbol oldu" açıklamasında bulundu.

"SERGEN HOCA BENİ İYİ TANIMAMIŞ"

Beşiktaş ile oynayacakları maçtan önce siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kendisi ile ilgili söylediği sözlere de cevap veren Erdoğan, "Sergen hoca beni iyi tanımamış. Beni iyi tanısaydı, o açıklamayı yapmazdı. Ben o polemiklere girmeyeceğim. Yaşandı bitti" ifadelerini kullandı.

"BILLONG BEŞİKTAŞ MAÇINDAN 2-3 HAFTA ÖNCE MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF ALDI"

Jean Billong konusuna da açıklık getiren genç teknik adam, oyuncu ile yeni sezonda devam etmeyeceklerini açıklayarak, "Billong ile yeni sezonda zaten devam etmeyecektik. O maç ile ilgili olan performansı ile alakalı değil. Billong Beşiktaş maçından 2-3 hafta önce bana kendisine Kamerun Milli Takımından teklif geldiğini söyledi. Bazı işlemler yapılması için Fransa'ya gideceğini söyledi. Beşiktaş maçı ile alakalı bir şey yok. Tüm sezonda gösterdiği performansla alakalı yola devam etmeme kararı aldık. O bölgeye daha atletik bir oyuncu almak istiyoruz. Kimse farklı bir düşünceye kapılmasın" şeklinde konuştu.

"BENTEKE'YE DM'DEN YAZDIM"

Transfer etmek istedikleri oyuncular ile birebir iletişime geçtiğini söyleyen Ömer Erdoğan, "Ben transfer edeceğimiz oyuncularla direkt iletişime geçmeye çalışıyorum. Bize menajerler aracılığı ile oyuncular öneriliyor ama ben de oyunculara ulaşmaya çalışıyorum. Benteke'ye yazmam basına bir şekilde sızmış. Çok fazla oyuncuya mesaj yazdım. Oyuncuların da teknik direktörlerin kendilerine mesaj atması hoşlarına gidiyor. Oyuncularla sosyal medya üzerinden görüşmeler yapıyorum. Traore bunlardan birisiydi. Diouf ve Akintola ile de aynı şekilde. Çok fazla oyuncu ile görüştüm" diye konuştu.

Öte yandan Ömer Erdoğan, iki seçenekli soru-cevap bölümünde de tercihlerini şu şekilde yaptı:

-Avrupa'da teknik adamlık mı, Türkiye'de 4 büyüklerde mi?

Avrupa'da.

-Klopp mu, Tuchel mi?

Klopp.

-Premier League mi, La Liga mı?

Premier League.

-Yüksek bütçe ile City ile şampiyonluk mu, düşük bütçe ile Leicester'da ikincilik mi?

Leicester.

-Üçlü savunma mı, dörtlü savunma mı?

Dörtlü savunma.

-18 takım mı, 20 takım mı?

20 Takım.

-Boupendza mı, Diouf mu?

Diouf.

-Diouf mu, Aboubakar mı?

Diouf.

-Teknik direktör Fatih Terim mi, Galatasaray başkanı Fatih Terim mi?

Teknik direktör Fatih Terim.

-Teknik direktör Emre Belözoğlu mu, sportif direktör Emre Belözoğlu mu?

Teknik direktör Emre Belözoğlu.

-Futbolcu Sergen Yalçın mı, teknik direktör Sergen Yalçın mı?

Futbolcu Sergen Yalçın.