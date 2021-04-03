Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması

03 Nisan 2021 Cumartesi 18:39 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:39

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı saat 19.00'da konuk edecek Hatayspor'da son testi negatif çıkan Aaron Boupendza, sürpriz bir kararla kadroya alınmadı.

İlk koronavirüs testi pozitif çıkan Aaron Boupendza'nın ikinci testi negatif sonuçlanmış ve Basın Sözcüsü Rahmi Vardı tarafından Galatasaray maçında oynayabileceği açıklanmıştı.

Konuyla ilgili maç öncesi konuşan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Boupendza'nın koronavirüs süresi dolmadı. 10. günü yarın tamamlayacak. 15-16 saat yoldan gelmiş olsa da değerlendirmek istiyorduk ancak süresini dolduramadığı için bugün aramızda değil." dedi.