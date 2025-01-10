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Spor

Ömer Erdoğan'dan transfer açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA10 Ocak 2025 Cuma 18:12 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan'dan transfer açıklaması
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Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maçı kazanarak "tehlikeli bölgeden" uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Erdoğan, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ligde oynayacakları Alanyaspor maçının önemine dikkati çeken Erdoğan, "İlk devrenin son maçı, bulunduğumuz noktada da direkt rakibimizle kendi sahamızda oynuyoruz. Kesinlikle parolamız 3 puan. İyi futbolla, iyi mücadeleyle bu hafta 3 puanı alıp, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak ve önümüze çok daha özgüvenle bakmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, takımdaki havanın çok iyi olduğunu, oyuncularının da maçın ciddiyetini bildiklerini ifade etti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Erdoğan, takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Yönetimin temas ve görüşmeler yaptığını aktaran Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda sonuçlanır. Bir an önce bize yardımcı olacak, yardımcı olacağına inandığımız oyuncuları aramıza katarız." diye konuştu.

"EMRE MOR İLE İLGİLENMİYORUZ"

Emre Mor ile görüşme yapılmadığını ifade eden Erdoğan, transferle ilgili şu bilgileri verdi:

"Aaron Boupendza ile de bir transfer görüşmemiz olmadı. Yakın zamanda Romanya'ya maç izlemeye gitmiştim, orada görüştük. Eğer öyle bir imkan olursa, oyuncunun şartları uyarsa aramızda görmek isteriz. Gönül isterdi ki bugün 10 puan fazlamız olsun, genç oyunculara daha çok fırsat verelim. Şu anda mevcut kadro yapımızda da çok fazla alternatifimiz yok. Genç oyuncularımızın bazıları kulübede, bazıları da sahada olacak. Rey Manaj ligin en iyi santraforlarından, bize yardımcı olacağına inandığımız bir oyuncu."

Taraftarları Alanyaspor maçına davet eden Erdoğan, "İnşallah rakibimize çok iyi bir deplasman havası yaşatırlar. İnşallah güzel bir pazar gününü onlara armağan ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.

  • Sivasspor Teknik Direktörü
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