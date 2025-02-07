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Spor

Ömer Erdoğan'ın, Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kariyerinde 3 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 resmi müsabakada sadece 1 galibiyet aldı.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 12:35 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan'ın, Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın, siyah-beyazlılara karşı şansı tutmuyor.

Erdoğan; Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş ile 7 resmi maç yaparken, 1 galibiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, Erdoğan'ın takımlarına karşı 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'de 23 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 7. sırada olan Beşiktaş'ı mağlup edip, ligde alt sıralardan kurtulmak istiyor.

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