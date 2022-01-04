star.com.tr 4 Ocak 2022 Salı 22:05 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 22:57

Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile olan sözleşmesini yenilemeyerek bedelsiz olarak imza attığı Stuttgart'ta hayal kırıklığına uğradı. Yeteri kadar şans bulamadığı için sarı-lacivertli takımdan Alman ekibine giden Ömer Faruk Beyaz, bu sezon 46 dakika oynama fırsatı buldu. 18 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli takımdan ayrılığı sonrası kararından memnun olduğunu belirtmişti.

ÖMER FARUK BEYAZ "KARARIMDAN EMİNİM" DEMİŞTİ

Ömer Faruk Beyaz sarı-lacivertli takımdan ayrılışının ardından orada kendisini kanıtlayabileceğini ve geliştirebileceğini belirtirken "Kararımdan çok eminim ve memnunum. Stuttgart'ta kendimi kanıtlamak ve başarılı olmak istiyorum. Şu anda odak noktam Stuttgart ve Bundesliga." şeklinde konuşmuştu.

"ÖMER FARUK BEYAZ OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın sportif direktörü Sven Mislintat da Fenerbahçe ve Türkiye U21 Milli Takım'da forma giyen Ömer Faruk Beyaz hakkında "Olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en beğenilen oyuncular arasında." ifadelerini kullanmıştı.

STUTTGART'TA ARADIĞINI BULAMADI

Sezonun ilk 3 maçında lisans probleminden dolayı forma giyemeyen Ömer Faruk Beyaz, sonraki hafta Eintracht Frankfurt karşısında 28 dakika süre bulmuştu. 5. Haftada oynanan Bayern Leverkusen maçında 7 dakika forma şansı alan 18 yaşındaki oyuncu sonraki haftalarda kadro dışı kaldı. Beyaz, kupada oynanan Köln maçında ise 11 dakika görev alabildi. Stuttgart'ta bu sezon toplam 46 dakika forma şansı bulan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de ise 8 maçta toplam 228 dakika forma giymişti.