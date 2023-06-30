Ömer Faruk Beyaz bir kez daha kiralanıyor

Stuttgarter Nachrichten'in haberine göre; Stuttgart yönetimi, Austria Wien'in kiralama teklifi üzerine Ömer Beyaz'ı satmaktan vazgeçip bedelsiz bir şekilde bu teklifi kabul edeceği belirtildi. Ömer Beyaz'ın yeteneklerine halen güvenen ancak fiziksel ve oyun pratiği açısından gelişmesi gerektiğine inanan Stuttgart, bu kiralama döneminde yaşanacaklara göre 2024 yazında kesin bir hükme varacak.

Stuttgart'a ilk geldiği dönemdeki teknik direktörü Michael Wimmer'in Austria Wien'de teknik direktörlük görevine gelmesinden ötürü Ömer'in de bu transfere onay verdiği belirtildi.

İKİNCİ LİGDE SADECE 69 DAKİKA

Geçen sezonu Almanya 2. Lig takımı Magdeburg'ta kiralık geçiren Ömer Beyaz, toplam 4 maçta 69 dakikayla yılı kapattı.