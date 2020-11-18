18 Kasım 2020 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:29

Fenerbahçe altyapısının göz bebeği Ömer Faruk Beyaz’ın geleceği belirsizliğini koruyor. 17 yaşındaki yıldız adayının sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Henüz Sarı-Lacivertliler ile anlaşma sağlamayan Ömer Faruk’un, forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediği iddiası bir süredir gündemde. Bu iddialara bir yenisi Almanya’dan geldi! Sky Sports News kanalında her pazartesi yayınlanan Transfer Update-die Show programının bu haftaki konusu Ömer Faruk Beyaz’dı. Genç yıldıza geniş bir yer ayrılan programda 17 yaşındaki oyuncu için ‘Türk Messi’ benzetmesi yapıldı.

EMRE, MENAJERİNİ BEKLİYOR

Ömer Faruk’un, Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemediği özellikle vurgulandı. Bundesliga Kulüpleri’nin son yıllarda genç futbolcular için cazibe merkezi haline geldiği, Ömer Faruk’un da Schalke’ye gidebileceği kaydedildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, yaptığı son açıklamada menajeri İstanbul’a geldiğinde Ömer Faruk’un sözleşmesini uzatmak için görüşeceklerini söylemişti.

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