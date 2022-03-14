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Spor

Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ta formaya hasret kaldı

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak bedelsiz şekilde Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, beklediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu, toplamda 5 müsabakada 79 dakika süre alabildi.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:00
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Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve gelecek vadeden isimler arasında yer alan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımı Stuttgart'ta kayıplarda. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Alman ekibiyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Beyaz, gösterdiği performansla Teknik Direktör Pellegrino Matarazzo'nun gözüne giremedi. Bundesliga'da toplamda 4 maçta 68 dakika süre alan Ömer Faruk, takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Almanya Kupası'nda ise 1 müsabakada 11 dakika sahada kalan Beyaz, bu karşılaşmada da herhangi bir skor veya asist üretemedi.

Stuttgart formasıyla toplamda 5 mücadelede 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

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