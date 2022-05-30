Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'tan ayrılıyor! Yeni takımı...

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyi reddederek büyük umutlarla transfer olduğu Stuttgart'ta ilk sezonunu hayal kırıklığıyla tamamladı.
Alman basınında yer alan habere göre; Stuttgart'ın Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi vermesi nedeniyle oluşan korku ve baskı ortamında 18 yaşındaki futbolcu kendini geliştirmekte ve forma şansı bulmakta zorlandı.
Ancak kesin olan bir şey var ki; Ömer Faruk Beyaz bu durumdan hiç memnun değil ve yeni sezonda daha fazla süre almak istiyor.
Fenerbahçe'den Stuttgart'da bedelsiz olarak transfer olan genç oyuncu, ilk sezonunda Bundesliga'da sadece 4 maçta forma giydi ve 68 dakika sahada kalabildi. 4 aydan fazla süredir yedek bekleyen Ömer Faruk, son maçını ise 22 Ocak'ta Freiburg'a karşı oynadı.
18 yaşındaki yetenek için Milli Takım'da bir gerileme söz konusu. Daha önce Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Ömer Faruk Beyaz, son olarak U19 Milli Takımı'na seçildi.
Kendini geliştirmeye ve forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye ihtiyacı olan genç oyuncunun gelecek sezonu kiralık olarak geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre; Avusturya takımı Salzburg, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralayabilir. Stuttgart'a şu ana kadar bu konuda gelen resmi bir teklif olmasa da genç yeteneğin potansiyeline hala güvenen Alman kulübünün kiralama önerisine sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Star Gazetesi