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Spor

Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'tan ayrılıyor! Yeni takımı...

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'taki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratsa da Alman kulübü, genç futbolcudan ümidini kesmiş değil. Ömer Faruk Beyaz'ın gelecek sezon bir başka takıma kiralanması gündeme gelirken, Avusturya temsilcisi Salzburg'un yetenekli oyuncuyu kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Star Gazetesi30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:24 - Güncelleme:
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Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyi reddederek büyük umutlarla transfer olduğu Stuttgart'ta ilk sezonunu hayal kırıklığıyla tamamladı.

KORKU VE BASKI ORTAMI ÖMER FARUK'A DARBE VURDU

Alman basınında yer alan habere göre; Stuttgart'ın Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi vermesi nedeniyle oluşan korku ve baskı ortamında 18 yaşındaki futbolcu kendini geliştirmekte ve forma şansı bulmakta zorlandı.

YENİ SEZONDA DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

Ancak kesin olan bir şey var ki; Ömer Faruk Beyaz bu durumdan hiç memnun değil ve yeni sezonda daha fazla süre almak istiyor.

68 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Fenerbahçe'den Stuttgart'da bedelsiz olarak transfer olan genç oyuncu, ilk sezonunda Bundesliga'da sadece 4 maçta forma giydi ve 68 dakika sahada kalabildi. 4 aydan fazla süredir yedek bekleyen Ömer Faruk, son maçını ise 22 Ocak'ta Freiburg'a karşı oynadı.

MİLLİ TAKIM'DA DA GERİLEDİ

18 yaşındaki yetenek için Milli Takım'da bir gerileme söz konusu. Daha önce Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Ömer Faruk Beyaz, son olarak U19 Milli Takımı'na seçildi.

ÖMER FARUK BEYAZ İÇİN SALZBURG İDDİASI

Kendini geliştirmeye ve forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye ihtiyacı olan genç oyuncunun gelecek sezonu kiralık olarak geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre; Avusturya takımı Salzburg, Ömer Faruk Beyaz'ı kiralayabilir. Stuttgart'a şu ana kadar bu konuda gelen resmi bir teklif olmasa da genç yeteneğin potansiyeline hala güvenen Alman kulübünün kiralama önerisine sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Star Gazetesi

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