10 Ocak 2022 Pazartesi 13:54 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 13:54

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı lacivertli takımla sözleşme yenilemeyerek olaylı bir şekilde Bundesliga temsilcisi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Alman takımının kadrosunda yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başlıyor.

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ÖMER FARUK BEYAZ 3 AY SONRA FORMA ŞANSI BULDU

18 yaşındaki orta saha oyuncusu en son geçtiğimiz ekim ayında Almanya Kupası'ndaki Köln maçında oynadıktan sonra bir daha forma giyme şansı bulamamıştı. Ömer Faruk, geçtiğimiz cumartesi günü Bundesliga'nın 18. haftasında oynanan Greuther Fürth - Stuttgart karşılaşmasında 62. dakikada Philipp Förster'in yerine oyuna dahil oldu.

SON DAKİKADA GOL KAÇIRINCA YIKILDI!

Sportpark Ronhof Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren maçın 89. dakikasında Greuther Fürth ceza sahasında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz net bir gol pozisyonundan yararlanamadı ve büyük üzüntü yaşadı.

PELLEGRİNO MATARAZZO: "ÖMER FARUK BEYAZ NİTELİKLERİNİ YİNE GÖSTERİYOR"

Bu arada Stuttgart Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo ise genç futbolcusu için umut verici sözler sarf etti. Matarazzo yaptığı açıklamada, uzun süredir forma giymeyen Ömer Faruk'un yeniden formunu bulduğunu belirterek "Ömer şu anda tam gaz çalışıyor. Sezon öncesi hazırlık kampında ve ilk maçlarda olduğu gibi niteliklerini yine gösteriyor" ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA 74 DAKİKA OYNADI

Stuttgart formasıyla bu sezon 3'ü ligde, 1'i kupada olmak üzere toplam 4 maça çıkan Ömer Faruk Beyaz 74 dakika sahada kaldı. Henüz ilk 11'de maça başlayamayan genç orta saha oyuncusu henüz takımına gol ya da asist katkısı yapamadı. Ömer Faruk'un Alman temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.