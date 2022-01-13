Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat'i galibiyete taşıdı

Hawks deplasmanında 13 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 1 blokla oynayan Ömer Faruk Yurtseven, Heat'in galibiyetinde pay sahibi oldu.
İlk 5'te başlayan ve yaklaşık 29 dakika görev yapan milli basketbolcu, üst üste 12 maçta çift haneli ribaunt istatistiğine ulaşmayı başardı.
Art arda 3, bu sezon 26 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı üçüncüsü Heat'te Tyler Herro 21 sayı, 11 asist, 9 ribaunt, Caleb Martin 18 sayı, 10 ribaunt üretti.
Hawks'ta John Collins'in 16, Bogdan Bogdanovic, Trae Young ve De'Andre Hunter'ın 15'er sayısı sezonun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.