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Spor

Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat'i galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in 'double-double' yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 115-91 yendi.

13 Ocak 2022 Perşembe 10:57 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:57
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Hawks deplasmanında 13 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 1 blokla oynayan Ömer Faruk Yurtseven, Heat'in galibiyetinde pay sahibi oldu.

İlk 5'te başlayan ve yaklaşık 29 dakika görev yapan milli basketbolcu, üst üste 12 maçta çift haneli ribaunt istatistiğine ulaşmayı başardı.

Art arda 3, bu sezon 26 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı üçüncüsü Heat'te Tyler Herro 21 sayı, 11 asist, 9 ribaunt, Caleb Martin 18 sayı, 10 ribaunt üretti.

Hawks'ta John Collins'in 16, Bogdan Bogdanovic, Trae Young ve De'Andre Hunter'ın 15'er sayısı sezonun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

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