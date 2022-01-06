Ömer Faruk Yurtseven Portland - Miami maçına damga vurdu

6 Ocak 2022 Perşembe 11:15 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:30

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 115-109 mağlup etti.

Ömer Faruk Yurtseven'in 32 dakika süre aldığı maçta rakibini altı sayı farkla yenen Miami Heat, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

14 sayı, 16 ribaunt, 4 asistle "double double" yapan milli basketbolcu galibiyette önemli rol oynarken, 25 sayı üreten Max Strus takımının en skorer oyuncusu oldu.

Ev sahibi ekipte Anfernee Simons'ın 28 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Norman Powell 26 sayıyla oynarken, Jusuf Nurkic 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.