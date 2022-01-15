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Spor

Ömer Faruk Yurtseven'den bir ''double-double'' daha

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in 'double-double' yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'u 124-118 mağlup etti.

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:26 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:26
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerini karşı karşıya getiren karşılaşmada Heat, sezonun 27. galibiyetine Hawks karşısında ulaştı.

Üst üste 4 galibiyetle konferansında ikinci sırada bulunan Heat'te mücadeleye ilk 5'te başlayan ve 27 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven 17 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle double-double yaptı. Tyler Herro 24 sayı, Jimmy Butler 23 sayı ve 10 asist, P.J. Tucker 17, Max Strus 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 41. maçında 24. kez kaybeden Hawks'ta Trae Young 24 sayı ve 9 asist, De'Andre Hunter 20, Danilo Gallinari 18, John Collins 16 ve Kevin Huerter 15 sayıyla mücadele etti.

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