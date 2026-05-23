  • Ömer Faruk Yurtseven'den Final Four finali yorumu! “Kıran kırana bir maç olacak...”
Ömer Faruk Yurtseven'den Final Four finali yorumu! “Kıran kırana bir maç olacak...”

Real Madrid forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, EuroLeague finalinde Olympiacos ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Dörtlü Final'de forma giyememesine rağmen takımına destek veren Yurtseven, finalin çok sert ve büyük mücadeleye sahne olacağını söyledi.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 22:22
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final şampiyonluk maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Real Madrid'de milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, finalin çok hırslı ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olacağını söyledi.

İspanya ekibine yeni transfer olan ve kurallar gereği Dörtlü Final'de forma giyemeyen 27 yaşındaki basketbolcu, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da gerçekleştirilen antrenmanda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Heyecanlı olduğunu dile getiren Ömer Faruk, "Herkes burada bence kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyor. Kazanmayı istediğimizi biliyoruz. Bir yandan da hiç kimse Valencia'yı yenip finale çıkmamızı beklemiyordu. Kim bekleniyorsa o kaybediyor gibi düşünüyorum. Bir yandan da gerçekten totemimizin olduğunu düşünüyorum. Heyecanlıyım. Herkes buraya gelmek için çok savaştı. Yarın da çok hırslı ve kıran kırana bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Finalde belirleyici olacak etkenlere ilişkin konuşan milli oyuncu, "Çok farklı şeyler göreceğiz. Her iki taraf da farklı şeyler atak etmeye çalışacak. Bizim takımın uzunları sakatlandığı için sürekli Milutinov ile içeri mi gidecekler bilmiyorum ama ne yaparlarsa ona karşılık bir önlem almaya çalıştık. Bizim de kısa olmamızdan faydalanabileceğimiz pozisyonlar var." şeklinde konuştu.

Bu sezon Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR ve NBA temsilcisi Golden State Warriors'ın ardından Real Madrid'de forma giymesiyle ilgili Ömer Faruk Yurtseven, "Heyecanlıyım. Bence hayatın her anında farklı bir tat var. Şu anda da böyle bir yerde olabilmek ve böyle iyi bir takımda oynayabilmek büyük bir şans. Anın içinde sadece iyi anlara bakıyorum." diye görüş belirtti.

