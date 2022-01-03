Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru

3 Ocak 2022 Pazartesi 10:58 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:58

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 115-113 kaybettikleri Sacramento Kings maçında 22 sayı ve 16 ribauntla kariyer rekoru kırdı.

Büyük çekişme içinde geçen mücadelenin ardından Kings, konuk ettiği Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Heat'i iki sayı farkla yenerek sezonun 16. galibiyetine uzandı.

Kings'te oyuna sonradan giren Buddy Hield 26 sayı ve 6 ribaunt, De'Aaron Fox 24 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Damian Jones 18 sayı ve 10 ribaunt, Davion Mitchell 12, Harrison Barnes 10 sayı, Tyrese Haliburton 9 sayı ve 12 asistle mücadele etti.

Bu sezon 14. kez kaybeden 23 galibiyetli Heat'te çaylak Ömer Faruk Yurtseven, ilk 5'te başlayarak 34 dakika 48 saniye süre bulduğu karşılaşmayı 22 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak tamamladı. Takımının en skorer iki oyuncusundan bir olan Yurtseven, kariyerinin en iyi NBA maçına imza attı. Tyler Herro 22 sayı ve 5 ribaunt, Jimmy Butler 21 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Caleb Martin 15 sayı ve 6 ribaunt, Kyle Lowry ise 14 sayı ve 12 asist ile mücadele etti.