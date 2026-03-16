  • Ömer Faruk Yurtseven'den NBA ekibine 10 günlük imza
Ömer Faruk Yurtseven'den NBA ekibine 10 günlük imza

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA ekiplerinden Golden State Warriors ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

IHA16 Mart 2026 Pazartesi 10:16
Sezona Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'ta başlayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA takımlarından Golden State Warriors ile 10 günlük sözleşme imzaladı. Warriors'tan yapılan açıklamada "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı" açıklaması yapıldı.

Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu.

NBA takımları, bir oyuncunun takıma uyumunu ve performansını görmek için 10 günlük sözleşme imzalayabiliyor. Memnun kalırlarsa oyuncuyla sözleşme uzatılıyor.

27 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formaları giymişti.

  • Ömer Faruk Yurtseven
  • Golden State Warriors
  • sözleşme

