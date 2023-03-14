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  • Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Utah Jazz'ı mağlup etti
Spor

Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Utah Jazz'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarında play-in mücadelesi veren ekipler Miami Heat ile Utah Jazz arasındaki karşılaşmadan, 119-115 ev sahibi Heat galip ayrıldı.

14 Mart 2023 Salı 11:21 - Güncelleme:
Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Utah Jazz'ı mağlup etti
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Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Heat'te 24 sayı, 8 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Jimmy Butler öne çıktı. Uzun süren sakatlık döneminin ardından form tutmaya çalışan Ömer Faruk Yurtseven ise 11 dakika süre aldığı maçı 2 sayı, 4 ribauntla tamamladı.

Jazz'da Lauri Markkanen'in 38 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve Simone Fontecchio'nun 23 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 117-97

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 88-104

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 115-136

Miami Heat-Utah Jazz: 119-115

Houston Rockets-Boston Celtics: 111-109

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 124-133

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 123-112

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