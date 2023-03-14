Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Utah Jazz'ı mağlup etti

Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Heat'te 24 sayı, 8 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Jimmy Butler öne çıktı. Uzun süren sakatlık döneminin ardından form tutmaya çalışan Ömer Faruk Yurtseven ise 11 dakika süre aldığı maçı 2 sayı, 4 ribauntla tamamladı.
Jazz'da Lauri Markkanen'in 38 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve Simone Fontecchio'nun 23 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 117-97
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 88-104
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 115-136
Miami Heat-Utah Jazz: 119-115
Houston Rockets-Boston Celtics: 111-109
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 124-133
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 123-112