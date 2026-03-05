İSTANBUL 13°C / 6°C
  • Ömer Faruk Yurtseven'in yeni adresi belli oldu
Spor

Ömer Faruk Yurtseven'in yeni adresi belli oldu

Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Ömer Faruk Yurtseven'in yeni adresi NBA G-League ekiplerinden Rio Grande Valley Vipers oldu.

5 Mart 2026 Perşembe 13:49
Ömer Faruk Yurtseven'in yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Ömer Faruk Yurtseven'in yeni takımı belli oldu,

Jake Fischer'ın haberine göre Yurtseven, NBA G-League ekiplerinden Rio Grande Valley Vipers ile sözleşme imzaladı.

NBA'de Miami Heat ve Utah Jazz formaları giyen G-League'de de Oklahoma City Blue ve Sioux Falls Skyforce takımlarında oynayan 27 yaşındaki pivotun Avrupa'dan bir çok takımın kendisiyle ilgilenmesine rağmen bu sürpriz imzasının nedeninin NBA takımlarının dikkatini çekmek ve yeni sezonda bir NBA takımıyla sözleşme imzalamak olduğu belirtiliyor.

  • ömer faruk yurtseven
  • Rio Grande Valley Vipers
  • Panathinaikos

