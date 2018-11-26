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Ömer Onan: Herkes önceliklerini milli takıma veriyor, bu bizi mutlu ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Avrupa'da yer almalarına rağmen 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım'a oyuncularını gönderen kulüplere teşekkür etti.

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Onan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli mücadelede tam takım  olmak istediklerini ancak FIBA ile ULEB arasındaki sorun nedeniyle bunun mümkün  olmadığını belirterek, "Avrupa Ligi'nde oynayan oyuncularımız var. Fenerbahçe,  Anadolu Efes ve Darüşşafaka'dan bu desteği görmemiz çok önemli. Bu destek olmasa  daha zor duruma düşebilirdik. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Kalbimiz Türkiye ve  Türk bayrağı için atıyor. Herkes önceliklerini milli takıma veriyor, bu bizi  mutlu ediyor." diye konuştu.

Özellikle THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, Fenerbahçe  ve Darüşşafaka Tekfen'e teşekkür eden Onan, "Antrenörlerine de teşekkür ediyorum.  Büyük fedakarlık göstererek bu oyuncuları gönderiyorlar. Tabii ki milli forma her  şeyin üstünde gelir. Avrupa'nın çoğu ülkesinde böyle bir şey yok. O açıdan onlara  teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız çok yetenekli"

Kadroda yer alan oyunculara da çok güvendiklerini anlatan Onan,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada yer alan 12 oyuncu, en iyi oyuncumuzdur. O gidiyor bu geliyor.  ULEB ile FIBA arasındaki sorunu biliyorsunuz. Sadece bizimle alakalı değil, çoğu  oyuncu gelmiyor. Gönül isterdi ki her oyuncu gelsin. Basketbol tam takımla daha  iyi oluyor ama çocuklarımız çok yetenekli. Çoğu maçı bu çocuklarla oynadık.  Müthiş mücadele edeceklerine inanıyorum. Hepsi karakterli çocuklar. Ufuk hocanın  maç gününe kadar takımı hazırlayacağına inanıyorum."

Elemelerde İspanya ile 29 Kasım Perşembe günü yapacakları maçı  Ankara'da oynayacaklarını hatırlatan Onan, "Ankara'da müthiş seyirci desteğimiz  oluyor. Biletler tükendi. Büyük seyirci desteğini arkamıza alarak Türk Milli  Takımı'nın herkesi, ülkeyi gururlandıracağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

"Her dakika oyuncu devşirecek halimiz yok"

Milli takımda devşirme oyuncu bulunmasına değinen Onan, şu an kadroda  yer alan Scottie Wilbekin dışında bir planlarının olmadığını dile getirdi.

Devşirmede B planları olmadığını anlatan Onan, şunları söyledi:

"Devşirdiğiniz oyuncu çok iyi oluyor, kötü oyuncuyu niye  devşireceksiniz ki? Takıma yarar getirecek, kaliteli, üst düzey oyuncuyu  devşiriyorsunuz. Onu kadroya dahil ettiğiniz andan itibaren Avrupa Ligi'nde ya da  NBA'de oynama ihtimali çok yüksek, bundan kaçışınız yok. Bizim de her dakika  oyuncu devşirecek halimiz yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Standart bir oyuncu  devşirip de bir kişinin yerini kapatmanın anlamı yok. Nereye ihtiyacımız varsa o  bölgenin en iyisini devşiriyoruz. Gönül isterdi ki Wilbekin Türkiye'de kalsın."

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından itibaren uygulanan  yabancı oyuncu kuralının da olumlu yansıdığını vurgulayan Onan, "Türk oyuncuların  istatiksel olarak durumları ortada. Artık bir adım sonrasına bakmak lazım.  Altyapıya önem veren bütçeli takımlarımızda çok iyi gençlerimiz var. Bunlar  oynamayacaksa bu çocukları diğer takımlara kiralayarak, dakika almalarını  sağlamak bizi sevindirir. Her takımda Türk oyuncu oynuyor ama 30-35 yaş  aralığında oynayan Türk oyuncudan ziyade Anadolu Efes, Fenerbahçe, TOFAŞ, Banvit,  Darüşşafaka gibi takımların, kadrolarında olup da dakika alamayan Türk oyuncuları  kiralaması ve bu isimlerin oynaması bizi daha çok sevindirir." diyerek sözlerini  tamamladı.

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