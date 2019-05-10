Ömer Onan: Türk basketbolu adına çok gururluyuz

Onan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun yarı finaldeki maçı konusunda, "Türk basketbolu adına çok gururluyuz. Türkiye’nin iki güzide takımının Dörtlü Final’de olması herhalde ülke tarihinde ilk kez oluyor. O açıdan çok önemli görüyoruz." dedi.

Türk basketbolunun ve kulüplerinin geldiği noktanın kendilerini sevindirdiğini belirten Onan, "Dörtlü Final şölen havasında geçiyor, İspanya’da da öyle olacaktır. İki Türk takımının mücadelesi hak edenin, iyi oynayanın, en az hata yapanın kazanacağı maç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir Türk takımının THY Avrupa Ligi’nde finalde mücadele edecek olmasının da federasyon olarak kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Onan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah o maçta yenen takım kupayı da ülkeye getirir. Başarılar her zaman ülke olarak bizi sevindiriyor, gururlandırıyor; dertlerimizi tasalarımızı unutturuyor. O açıdan kulüplerimizin üzerinde çok daha büyük bir misyon var. Yarı finali kazanan inşallah kupayla döner, biz de çok mutlu oluruz."

Dörtlü Final’de hem Fenerbahçe Beko’nun hem Anadolu Efes’in taraftarlarının da olacağını vurgulayan Onan, "Fenerbahçe’nin çok büyük taraftarı var. Biletler tek maçlık alınmıyor, bütün turnuva için bilet alıyorsunuz. Fenerbahçe’nin çok büyük taraftar desteği var. Anadolu Efes’te en son 21 yaşlarındayken biz oynadık, o zamandan beri Dörtlü Final özlemi var. Anadolu Efes seyircisi de orada olacak. Kaybeden kazananı destekleyecek. Finalde olan takımın neredeyse bütün salonun desteğine sahip olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Basketbolda devamlılık esastır"

Fenerbahçe Beko’nun Dörtlü Final’de istikrarlı bir şekilde olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Onan, "Basketbolda devamlılık esastır. Milli takımlarda da kulüplerde de, futbolda da basketbolda da ülkemizde müthiş başarı alınıyor. Ama ondan sonra 15-20 sene başarı olmuyor. Fenerbahçe Beko zaten Dörtlü Final takımıdır. Türkiye’de insanların söylemesinden ziyade Avrupa’dakiler bunu kabul ediyor. Sezon başında Avrupa Ligi başlamadan ’Fenerbahçe Dörtlü Final’de’ diyorlar. Bu CSKA Moskova ve Real Madrid için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes’in de uzun yılların ardından Dörtlü Final özlemini giderdiğine dikkati çeken Onan, şunları söyledi:

"Anadolu Efes bu sezon çok güzel oynadı. Özellikle Avrupa Ligi’nin ikinci yarısından itibaren müthiş bir ivme yakaladı. Herkesi yenebilecek takım olduğunu gösterdi. İnanıyorum ki bu süreçten sonra Anadolu Efes de her sene Dörtlü Final’e giden takım olarak yoluna devam eder. Nasıl ki geçmişte Panathinaikos, Olympiakos hep o seviyelerdeydi şimdi de Fenerbahçe Beko aldı ve ileriye taşıdı. Anadolu Efes de bunu yapabilir."

Türk oyuncularının da Dörtlü Final heyecanını yaşayacağını belirten Onan, "Onlar da her şeylerini verecekler. Daha büyük mücadele edecekler. Anadolu Efes’te Cedi Osman, Furkan oynadı ve gittiler. Fenerbahçe Dörtlü Final oynamıyordu ama Ömer Aşık Avrupa Ligi’nde oynadı ve NBA’ye gitti. Türk oyuncularımızın, gençlerimizin Anadolu Efes’te, Fenerbahçe’de ve diğer takımlarda iyi yabancılarla rekabete girip, süre alarak değişmez oyuncular olmaları en büyük temennimiz." diye konuştu.

İki Türk takımının Dörtlü Final’de olmasının Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Takım’a da olumlu yansıyacağını belirten Onan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Kupası’na çok var. İki Türk takımının Dörtlü Final’de olması, milli takımın Dünya Şampiyonası’nda olması önemli. Dünya Şampiyonası’na bir kez ev sahipliğinden iki defa da wild card ile gitmiştik. Milli takımdaki oyuncular, kimsenin ümidi yokken organizasyona katıldı. Çok büyük bir organizasyon, en hazır şekilde orada olacağımıza inanıyorum."

(AA)