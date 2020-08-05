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Spor

Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş'a geri dönüyor

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi... Siyah beyazlılar eski futbolcusu Ömer Şişmanoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:44 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:59
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Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu sesleri... 2013-2014 ve 2016-2017 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı giyen Ömer Şişmanoğlu yeniden eski kulübüne dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Erzurumspor forması giyen ve kritik goller atan 31 yaşındaki golcü oyuncu için Sergen Yalçın'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi.

ERZURUM VE ALANYA DA İSTİYOR...

TFF 1. Lig'de ligin ikinci yarısında 11 maçta forma giyen Ömer Şişmanoğlu beş gol bir asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Golcü oyuncuyla Erzurumspor yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ayrıca Papis Cisse'nin sözleşmesinin bitmesiyle Alanyaspor da Ömer ile yakından ilgileniyor.

Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen Ömer'in bonservisi elinde bulunuyor.

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