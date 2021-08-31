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Spor

Ömer Şişmanoğlu Denizlispor ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Tuzlaspor ile yollarını ayıran Ömer Şişmanoğlu ile prensipte anlaştı.

DHA31 Ağustos 2021 Salı 11:45 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 11:45
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TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra toplam 14 takviye yapan Denizlispor, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile de anlaşmaya vardı.

Son olarak Adanaspor'dan 27 yaşındaki stoper Hakan Çinemre'ye imza attıran Denizli, forvet bölgesi için geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nu gündemine aldı. Oyuncuyla masaya oturan Denizlisporlu yöneticiler, yapılan görüşmelerin ardından el sıkıştı.

Kariyerinde Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, BŞB Erzurumspor gibi kulüplerde forma giyen Ömer Şişmanoğlu'nun kısa süre içinde kente gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekliyor. Geçen sezon devre arasında Tuzlaspor'a transfer olan Ömer Şişmanoğlu, burada çıktığı 8 maçta gol ya da asist üretemedi.

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