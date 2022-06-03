İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2022 Cuma / 4 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4987
  • EURO
    17,7328
  • ALTIN
    982.36
  • BIST100
    2601.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ömer Toprak, Werder Bremen'den ayrıldı
Spor

Ömer Toprak, Werder Bremen'den ayrıldı

Almanya Bundesliga'ya tekrar yükselen Werder Bremen'de Ömer Toprak'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ve takımdan ayrıldığı açıklandı.

AA3 Haziran 2022 Cuma 18:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yeniden yükselen Werder Bremen ile eski milli futbolcu Ömer Toprak'ın yolları ayrıldı.

Werder Bremen'den yapılan açıklamada, takım kaptanı Ömer Toprak'ın kulübün yeni teklifini kabul etmeyeceğini ve sözleşmesini uzatmayacağını bildirdiği aktarıldı.

Kulüp yöneticilerinden Clemens Fritz, Ömer Toprak ile son günlerde yoğun görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Kararını kolay vermediğini biliyoruz. Onunla çalışmayı sürdürmeyi çok isterdik. Zor dönemlere rağmen özellikle son üç yılda hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir rol oynadı. Kaptan olarak geçen yıl takımın lideriydi. Takımı zor aşamalardan da geçirdi." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu ise yeni bir sayfa açma vaktinin geldiğini belirterek, kendisini destekleyen yeşil-beyazlı yönetici ve taraftarlara teşekkür etti.

Daha önce Bayer Leverkusen, Freiburg ve Borussia Dortmund'da da oynayan Ömer Toprak, Bundesliga'da toplam 263 maça çıkıp, 7 gol attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.