İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3594
  • EURO
    36,269
  • ALTIN
    2821.93
  • BIST100
    9387.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ömer Toprak'tan futbola veda açıklaması
Spor

Ömer Toprak'tan futbola veda açıklaması

Kariyerinde Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Bayer Leverkusen gibi takımların formasını giyen ülkemizde son olarak Antalyaspor'da top koşturan milli futbolcu Ömer Toprak, futbola veda ettiğini açıkladı.

14 Kasım 2024 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
Ömer Toprak'tan futbola veda açıklaması
ABONE OL

Eski milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile kariyerini noktaladığını açıklayan Ömer Toprak'ın açıklaması şu şekilde;

"Bugün sizin için özel bir yazı yazıyorum:

16 yılın ardından kariyerimi gülümseyerek ve gözlerim yaşararak sonlandırıyorum.

Memleketim Ravensburg'dan Freiburg Futbol Okulu'na gitmek için 15 yaşında ayrıldığımda hayalim profesyonel futbolda bir yer edinmekti. Aslında bu hayalimi gerçekleştirmeyi başardım:

Kalbimde her zaman özel bir yeri olacak olan Freiburg takımımla Bundesliga'ya yükseldim. Kazadan sonraki zor zamanlarımda beni koşulsuz olarak desteklediler.

Ayrıca Werder Bremen ile utanç verici bir küme düşme deneyimi yaşamak zorunda kaldım Neyse ki bu bölümü, görkemli SV Werder'i sahaya kaptan olarak çıkarabildiğim başka bir yükseliş izledi.

Geçirdiğim kazadan sonra bana çok güvenen ve benim de kaptan olarak sahaya çıkmama izin veren Bayer Leverkusen ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma çıktım.

Borussia Dortmund, Sarı Duvar, Bundesliga'nın, hatta belki de dünyanın en sıcak stadyumunda tüylerim diken diken oldu.

Antalyaspor, bana kendi ülkemde oynama fırsatı veren kulüp.

A Milli Takım, duyguların en yücesi!

Birçok zafer ve birçok yenilgi vardı. Yol boyunca pek çok dostluk kuruldu. Bunun için sonsuza dek minnettarım ve bu nedenle gülen göz.

Ağlayan göz, çünkü başladığımdan beri yaptığım sporu bırakıyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.