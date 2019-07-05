Ömer’i Terim ikna edecek
SÜPER Lig’de geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtaran Göztepe, Ömer Bayram için Galatasaray’la pazarlıkları sürdürürken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
- Star Spor
İzmir temsilcisi, 28 yaşındaki sol bek için Cim-Bom yönetimiyle anlaştı. Göz-Göz’ün, G.Saray’da kalmak için direten Ömer’i ikna için de Teknik Direktör Fatih Terim’i devreye soktuğu öğrenildi.
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