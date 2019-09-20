Ön eleme tehlikesi büyüyor

Uzun bir aradan sonra Hollanda’nın hızlı yükselişiyle Türkiye 10. sıradan 11’e düşmüştü. UEFA Avrupa Ligi’nde takımlarımızın puan alamaması nedeniyle Türkiye 30.6 puanla 11. sıradaki yerini korudu ama Hollanda 31.35 puana yükselip 9’uncu sıraya yerleşti. 10. sırada ise 31.1 puanla Ukrayna yer aldı. İlk 10 dışındaki ülkelerin takımları Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderemiyor. 11. sıradaki ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu ülkesinde Devler Ligi bileti alırsa direkt gidebiliyor.