Ön liberoda Atiba-Medel 10 numarada Dorukhan

KAGAWA’YI yine rötarlı izleyebiliriz. Transfer olduktan kısa süre sonra Antalya maçında harikalar yaratıp gelecek için ışık saçan Kagawa, hazır olmaması sebebiyle ilk 11’e monte edilemiyor. Tecrübeli teknik adam Güneş, Japon yıldızı daha çok oyuna sonradan girerek ısındırmaya çalıştı ancak kondisyon sorunu aşılamadı. Güneş’in forvet arkasında 22 yaşındaki Dorukhan’a şans tanıması kuvvetli görülüyor.

ÖN LİBERODA ATİBA-MEDEL

Güneş’in tercihi Dorukhan gibi ama maç saatinde sürpriz olma ihtimali de var. 10 numaranın arkasındaki ikili de Atiba-Medel’den oluşacak. Şenol Güneş, pas akışını sağlayıp, savunmayı da sağlamlaştırdıktan sonra oyunun kontrolünü alma peşinde. F.Bahçe’nin ilk bölümde kuracağı yüksek pres üzerine Şenol Güneş’in güçlü orta saha düzeni içinde takımını sahaya çıkarmayı planlıyor.

11 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

Ayrılan Tolgay ve Oğuzhan gibi isimleri kesip ilk 11’e giren Dorukhan, skorer özelliğiyle de dikkat çekiyor. 11 lig maçına çıkan 22’lik orta saha 3 gol 1 asist yaptı. Topla çıkışta da süratli olan Dorukhan, oyunu kontrol edecek. Güneş, Kagawa’nın durumuna göre Dorukhan-Atiba-Kagawa üçlüsünü de sürebilir.

(Aksam)