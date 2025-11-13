Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca için transfer haberleri gündeme gelmeye devam ediyor.

CORINTHIANS DEVREDE

Brezilya basını, Corinthians'ın Anderson Talisca ile ilgilendiğini yazdı.

Egool'de yer alan haberde; Brezilya ekibinin, FIFA yaptırımları nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya kalsa da takımı güçlendirecek deneyimli oyuncuları istediği ve Talisca'nın da liste başında olduğu belirtildi.

ÖN SÖZLEŞME İDDİASI

Corinthians'ın Fenerbahçe'ye henüz resmi teklifini iletmediği, ocak ayında oyuncuyla ön sözleşme yapmayı planladığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anderson Talisca, bu sezon forma giydiği 18 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.