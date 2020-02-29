29 Şubat 2020 Cumartesi11:38 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:38

Galatasaray'ın 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmesinin yankıları devam ediyor. PFDK'nın derbi sonrası verdiği cezalar sonrası sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz kararları eleştirdi. Hatırlanacağı üzere derbide gergin anlar yaşanmış ve bunun neticesinde Fenerbahçe'den teknik direktör Ersun Yanal, Deniz Türüç, Galatasaray'dan ise Belhanda kırmızı kart görmüştü.

PFDK Yanal ve Deniz'e birer maç, derbi sonrası yaptığı açıklamaları sebebiyle Ozan Tufan'a da sadece para cezası kesmişti. Bu cezalara Başkan Cengiz tepki gösterdi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımı'nın Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup ettiği mücadele sonrası TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

"ÇOK ŞEY SÖYLENİRDİ, SÖYLEDİK"

Futbolda ve basketbolda Fenerbahçe'ye karşı kazanılan galibiyetler hakkında görüşü sorulan başkanı Mustafa Cengiz, "Bunlar hakkında söylenecek çok şey vardı, söyledik. Biz zaferlerimizi ölçülü, üzüntülerimizi dengeli yaşamaya alışmış bir kültürden geliyoruz." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE MAÇI TEPKİSİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, pazar günkü Fenerbahçe maçı sonrası verdiği cezalara değinen başkan, "TFF verdiği cezaları açıkladı. Şahsen çok üzüldüm. Tüm Türkiye gördü. Rakibimizin bir futbolcusunu onlarca insan tutamadı, zapt edemedi. Ona bir maç ceza, teknik direktörlerine 1 maç ceza verilmiş... Çok şaşırdık. Bizim futbolcumuzun hafif bir yüz tutma hareketine üç maç ceza verildiğini gördük. Rakibimize ceza verilsin modunda değiliz ama hakkaniyetli ve adaletli olunsun. 230 bin TL rakip takıma, 150 bin TL'ye yakın bir para cezası da bize verilmiş. Güvenli çizgi nedir tam olarak belirtilmiyor; Kasımpaşa maçında çizgiyi ihlal ettik diye, yayıncı kuruluştan başka yere röportaj verdik diye kulübümüze 150 bin TL ceza verildi. Böyle bir çifte standart olur mu? Bu durumu şaşkınlıkla ve ciddi bir öfke ile karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE HİÇ VERMESELERDİ"

Verilen cezaların caydırıcılık niteliği olmaksızın bir anlam taşımayacağını belirten başkan Mustafa Cengiz, "Keşke bu cezaları hiç vermeselerdi. Bu kadar anlamsız olmamalı cezalar. Ceza caydırıcı olmalı. Cezanın temelinde caydırıcılık vardır. Cezanız bunu içermiyorsa hiç vermeyin" dedi.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Ligde 7'de 7 yaparak yoluna emin adımlarla giden takımın şampiyonluk yolundaki şansı sorulması üzerine başkan, "Galatasaray'ın adının olduğu her yerde şampiyonluk vardır." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)