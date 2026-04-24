Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek moral bulan Samsun, Trabzon karşısında da hayli etkili başladı. Özellikle ilk 40 dakikalık bölümde Bordo-Mavililer oyunu geride kabul etmek zorunda kaldı. Ev sahibi ekibin enerjisi yavaş yavaş düşmeye başladı ve Fırtına ilk yarının sonlarında kıpırdadı.

İkinci devre ise nispeten daha dengeli bir oyun vardı. 69'da Ndiaye'nin atılmasıyla Samsun cesur kimliğinden savunmacı karakterine büründü. Trabzon 90 dakikada işi bitirmek için hareketlendi. Bordo-Mavililer normal bölümde 20 dakikalık avantajı kullanamadı. Uzatma bölümünde Samsun eksik olduğunu hissettirmedi. Ev sahibi ekip özellikle Onuachu üstüne yoğunlaşınca Trabzon açık bulamadı. Karşılaşma penaltılara gitti ve 120 dakikada yaşanmayan heyecan burada yaşandı. Okan Kocuk 2 penaltı kurtardı fakat üst üste 3 kez kurtarış yapan Andre Onana, Samsun'un moralini bozdu ve Trabzonspor'u üst tura taşıyan isim oldu.