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Spor

Onana, Suudi Arabistan yolcusu

Manchester United forması giyen Andre Onana, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a transfer olabilir.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Onana, Suudi Arabistan yolcusu
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Manchester United forması giyen Andre Onana, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a transfer olabilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan NEOM, Kamerunlu file bekçisi ile ilgileniyor.

NEOM'un, Onana'nın temsilcileriyle görüşmelere başladığı ve 29 yaşındaki file bekçisinin Manchester United'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Andre Onana'nın kulübü Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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