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Spor

Onana'yı Altay Bayındır korkusu sardı!

Manchester United'da performansı oldukça eleştirilen Andre Onana ülkesi Kamerun ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmekten vazgeçti. Kamerunlu file bekçisi, turnuvaya katıldığı takdirde formayı Altay Bayındır'a kaptırma endişesi yaşıyor.

1 Aralık 2023 Cuma 18:53 - Güncelleme:
Onana'yı Altay Bayındır korkusu sardı!
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Yaz aylarında Inter'den 50 milyon euro karşılığında transfer olmasından bu yana United formasıyla 20 maça çıkan 27 yaşındaki kalecinin, Afrika Uluslar Kupası'nda, Kamerun forması giymesi bekleniyor.

Eylül ayında uluslararası emeklilikten ayrılan Onana, ülkesi adına Senegal ve Mauritius'a karşı oynanan maçlarda forma giydi.

TAKIMDA KALMAYI DÜŞÜNÜYOR

Ancak The Sun'ın haberine göre, son zamanlarda çok sayıda önemli hata yaptığı Manchester United'daki kariyerine odaklanmak için turnuva boyunca takımda kalmayı düşünüyor.

Altay Bayındır yedek kulübesinde fırsat beklerken Manchester Evening News'in haberine göre Onana'nın, Afrika Uluslar Kupası'na katılması halinde Manchester United'ın bir numarası olma potansiyelini kaybetme ihtimalinden endişeli olduğu söyleniyor.

CEZA ALABİLİR

Andre Onana, Kamerun kadrosuna katılmayı reddederse, FIFA tarafından Manchester United adına oynaması yasaklanabilir. FIFA kurallarına göre ülkesi tarafından çağrılan bir oyuncunun, serbest bırakılması gereken süre boyunca kulübünde oynama hakkı bulunmuyor.

Bu kuralın ve yarattığı belirsizliğin bir sonucu olarak, Liverpool defans oyuncusu Joel Matip, Afrika Uluslar Kupası'nda, Kamerun adına oynama şansını reddedince Manchester United ve Plymouth'a karşı oynanan maçlarda forma giyemedi. FIFA sonunda Matip'in Jurgen Klopp'un takımında oynamasına izin verdi ve Matip, 21 Ocak 2017'de Swansea'ye karşı alınan 3-2'lik yenilgide yedek kulübesinde yer aldı.

Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaya karar verirse Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa'ya karşı oynadığı dört Premier Lig maçı da dahil olmak üzere United'ın altı maçını kaçırabilir.

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