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Spor

Onay Kutay Kurt, Menemen FK ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Menemen FK, Artvin Hopaspor forması giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Onay Kutay Kurt'u 2 yıllığına kadrosuna kattı.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Onay Kutay Kurt, Menemen FK ile 2 yıllık anlaşma sağladı
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Menemen FK, son olarak Artvin Hopaspor forması giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Onay Kutay Kurt'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK, iddialı bir kadro kurmak için dış transferde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi bir transfer hamlesine daha imza attı ve son olarak Artvin Hopaspor forması giyen 25 yaşındaki foret oyuncusu Onay Kutay Kurt'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Menemen Futbol Kulübümüz, geçen sene Artvin Hopaspor forması giyen 25 yaşındaki forvet Onay Kutay Kurt ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kurt'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-lacivert formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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