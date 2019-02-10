Önce Lucescu gidecek

A Milli Takım’ın teknik patronluğu için yapılması düşünülen değişiklik tartışılmaya devam ediyor. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in Ay-Yıldızlı takım için düşündüğü Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş formülünün hayata geçmesi için Siyah-Beyazlı camianın tavrını net olarak ortaya koyduğu ve etik hareketin dışına çıkmayacağı öğrenildi. Demirören’in, teklifi Orman ve Güneş’e ilettiği ancak Beşiktaş cephesinin, “Şu anda Milli Takım’ın başında bir çalıştırıcı var. Lucescu orada olduğu sürece bizim bir görüşme yapmamız etik olmaz. Lucescu kendisi ayrılır ya da mukavelesi feshedilirse, ancak ondan sonra teknik direktörlük için bir görüşme yapılabilir” cevabını verdiği ifade edildi. Federasyonun da bunun üzerine harekete geçtiği ve sözleşme feshi için çalışmalara başladığı kaydedildi. Luce ile yapılan muakvele 2+1 yıllık. 2 yılık süre haziran ayında sona erecek. 1 yıllık opsiyon ise TFF’ye bağlı. Opsiyonu kullanmayacak olan Federasyon, 3 aylık ücreti ödeyerek, Rumen hocayı gönderecek ve sonra da Güneş ile görüşmeler başlayacak.