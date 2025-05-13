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Spor

Önce Türkiye Kupası sonra Süper Lig! Galatasaray'da hedef çifte kupa

Galatasaray, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u, pazar günü de evinde Kayserispor'u yenerek sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM13 Mayıs 2025 Salı 09:05 - Güncelleme:
Önce Türkiye Kupası sonra Süper Lig! Galatasaray'da hedef çifte kupa
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Süper Lig'de kalan 3 maçında 1 puan alması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu çifte kupayla tamamlamanın peşinde. Sarı-Kırmızılılar, çarşamba günü finalde Trabzonspor'u yenmesi halinde kupayı 19. kez müzesine götürme başarısını elde edecek. G.Saray, son 5 sezondur kupada zafer elde edemese de, bu alanda en yakın rakibi Beşiktaş'ın 7 kupa önünde yer alıyor. Ligde ise Okan Buruk'un öğrencileri, 35 hafta sonunda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 86 puan toplayarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi. Kupa maçından sonra pazar günü evinde Kayserispor'u ağırlayacak olan G.Saray, önce kupayı kazanmak ardından da şampiyon olarak 5. yıldıza ulaşmak istiyor.

CIHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Cihan Aydın yönetecek. Sarı-Kırmızılılar, Aydın yönetimindeki 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. BordoMavililer ise 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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