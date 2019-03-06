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Önce yerlinin kapısı çalınacak

Siyah-Beyazlı Yönetim’in ilk hedefi Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı. Ancak yerli teknik direktörde bir ilerleme kaydedilemezse B Planı olarak İtalyan Conte ile İskoç Hughes devreye girecek.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ’TA Şenol Güneş sonrası gözler yeni hocada. Siyah-Beyazlı yönetimde teknik direktörlük konusunda iki farklı görüşün olduğu öğrenildi. Görüş ayrılığı ise takımı yabancı ya da yerli bir teknik adamın çalıştırması konusunda çıktı. Yöneticilerin çoğunluğunun yerli hoca ile yola devam edilmesini isterken, bazılarının da yabancı teknik adamdan yana görüş belirttiği vurgulandı.

İKİSİ DE GÖREV BAŞINDA

Gelecek sezon yerli çalıştırıcıdan yana olanların listesinde ise iki isim bulunuyor. Bunların birisi uzun süredir ismi Beşiktaş ile geçen Sergen Yalçın. Şu anda Alanyaspor’u çalıştıran Yalçın’ın yanı sıra ismi son dönemde ortaya çıkan bir diğer aday da Başakşehir’i şampiyonluğa koşturan Avcı. Her iki teknik adamın da şu anda bir takımın başında olması nedeniyle resmi olarak görüşme yapılmadığı kaydedildi.

CONTE İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Yerli olmazsa takımı yabancı çalıştırıcıya emanet etmeyi düşünen yöneticilerin de iki adayı var. Yabancı çalıştırıcılar arasında son olarak Chelsea’yi çalıştıran Antonio Conte ismi öne çıkıyor. Hatta İtalyan teknik adam ile Başkan Fikret Orman’ın Milano’da bir görüşme yaptığı da belirtiliyor. Listedeki son isim ise Southampton ile yollarını ayıran 55 yaşındaki Mark Hughes. Galli çalıştırıcı da Beşiktaş’a sıcak bakıyor.

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

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