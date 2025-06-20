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Spor

Öncü Spor 10. Genel Kurulunu yapacak

Kuruluşundan bugüne, “Sporda ahlak, hayatta duruş” sloganıyla yoluna devam eden Öncü Spor Kulübü, 10. Genel Kurulunu düzenliyor. Genel Kurul'da Kulüp Başkanı ile birlikte Yönetim ve Denetim Kurulları belirlenecek.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 11:46 - Güncelleme:
Öncü Spor 10. Genel Kurulunu yapacak
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Öncü Spor 10. Genel Kurulu, Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, her iki kurumun Yönetim Kurulu üyeleri, spor dünyasından önemli isimler, sporcu gençler ve üyelerin katılımıyla yapılacak.

18 YILLIK SERÜVEN

2007 yılında, başta imam hatip liseli gençler olmak üzere, her yaştan gence hem fiziksel gelişim hem de karakter eğitimi sunma gayesiyle ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında kurulan Öncü Spor Kulübü, bugün Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren bir yapıya ulaştı. Şehir şehir tüm gençlere, tüm imam hatipli öğrencilere sporu sevdirmek ve bir spor dalının içinde olmaları amacıyla çalışmalar yapıyor.

15 BRANŞTA ÇALIŞIYOR

Sporun yalnızca bedenleri geliştiren bir faaliyet değil karakter inşasında, sabrın ve azmin öğretilmesinde, dostluğun ve kardeşliğin pekişmesinde çok önemli bir zemin olduğuna inanan Kulüp, yalnızca kas gücünü değil ruh gücünü de geliştirmeye odaklanan faaliyetlerde bulunuyor. "Önce Spor" sloganıyla hem okullarda hem de sahada yaygın çalışmalar yapan Kulüp, 15 farklı branşta on binlerce gence ulaşıyor. Turnuvalar, eğitim programları, atölye çalışmaları ve sportif buluşmalarla sporu hayatın içine taşıyor. Kulüp çatısı altında toplam 782 lisanslı sporcu çalışmalarına devam ediyor.

OKULDA VE SAHADA SPOR

Öncü Spor Kulübü'nün en önemli çalışmaları arasında İstanbul'daki imam hatip okulu öğrencileri arasında düzenlediği İmam Hatip Spor Oyunları bulunuyor. Her yıl binlerce gencin katıldığı organizasyon 15 yıldır devam ediyor. Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor programıyla Türkiye genelindeki tüm spor imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik yarışmalar ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı kamplar yapılıyor. İmam Hatip Spor Öncü Spor Okulumda, Öncü Çocuk Şenliği, BESYO Hazırlık Kursları sporun tabana yayılması ve gençlerin desteklenmesi için önemli faaliyetler arasında yer alıyor.

İletişim : Emine Dolmacı-0 532 644 57 35

Tarih : 21 Haziran 2025, Cumartesi

Saat : 11.00

Konum : Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi, Bakırköy

  • Öncü Spor Kulübü
  • 10. Genel Kurulunu
  • Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi
  • ÖNDER

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