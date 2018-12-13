Öncü'de spor seferberliği
Öncü Gençlik ve Spor Kulübü son dönemde yaptığı yoğun spor faaliyetleri ile dikkat çekiyor. Ücretsiz kaydı yapılan Spor Akademileri Hazırlık Kursları ve Kudüs Koşusu gibi önemli projelere imza atan Öncü Spor, spor ve gençlik üzerine yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Proje kapsamında, İstanbul’da bulunan tüm İmam Hatip Liseleri arasında 12 farklı branşta spor müsabakaları düzenlenecek. 15 bin sporcu öğrencinin katılımı beklenen Spor Oyunları Projesi’nde başvurular; 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla alınmaya başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen Spor Oyunları Projesi 02 Ocak - 02 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öncü Spor Genel Başkanı Yavuz Kurt proje ile ilgili yaptığı açıklamada; sporu gençlerimizde bir yasam tarzı haline getirmeye çalıştıklarını ve ahlakı ile spora kimlik kazandıran gençler arzuladıklarını ifade etti. Öncü Spor’un yüzlerce lisanslı sporcu ve birçok branşta faaliyetleriyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgulayan Yavuz Kurt, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde müsabakalar organize etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.