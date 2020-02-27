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Spor

'Ondan yeniden faydalanmak istiyoruz'

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinde penaltıdan gol atan Radamel Falcao, yeniden Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un aday kadroya çağıracağı yazıldı.

27 Şubat 2020 Perşembe11:09 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:09

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, 20 yıl sonra Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde penaltıdan ağları sarsmıştı. Tecrübeli forvetin ortaya koyduğu mücadele, Kolombiya'da da büyük ses getirdi. Ülke basınında Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un onu en yakın zamanda aday kadroya çağıracağı yazıldı.

Milli Takım formasını en son 29 Haziran 2019'da Şili'ye karşı giyen Radamel Falcao, ülkesinin Copa America'dan elenmesine engel olamamıştı. Teknik Direktör Queiroz'un yeni bir takım inşa etmeye çalıştığı ancak Falcao'nun tecrübesinden yararlanmak istediği yazıldı. Tecrübeli futbolcu, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından Milli Takım'daki formasını kaybetmişti.

DERBİLERİN KAHRAMANI

Öte yandan Falcao'nun kariyerindeki derbi performansı da dikkat çekti. River Plate'le Boca'ya, A.Madrid'le R.Madrid'e, Porto'yla Benfica'ya ve Monaco'yla Nice'e gol atan Falcao, Galatasaray'da da F.Bahçe'yi boş geçmedi.

(Aksam)

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