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Spor

Önder Karaveli: Bu gidişatı durdurup, kazandığımız gün olacak

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta takımın başında olan Önder Karaveli, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2021 Pazar 18:32 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 18:32
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Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor mücadelesinde takım başında olan Önder Karaveli, maçtan öncesi konuştu.

Karaveli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Teşekkür ile başlamak istiyorum. Geçen sene kulübümüze şampiyonluk yaşatan, kupa kazandıran ve yaşattıklarıyla camiayı mutlu eden Sergen hocamıza, ekibine teşekkür ediyorum. Onlara antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Her şey gönüllerinde olsun"

"Bu gidişatı durdurup, kazandığımız gün olacak. Ondan sonra da umuyorum ki Beşiktaş olması gereken yerlere hızlıca tırmanacaktır. Kulübün her yerinde oldum. Görevim olmasa, tribünde olurdum ve tezahüratlara katılırdım. Beşiktaş taraftarı hep kötü günde vardır."

"Biz Beşiktaş'ın sadece beyazını değil, siyahını da çok severiz. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Kazanmak istiyoruz. Oyuncularımızın gözlerinde de bu ışığı görüyoruz."

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