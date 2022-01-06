Milliyet 6 Ocak 2022 Perşembe 16:09 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:09

Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşan, Ziraat Türkiye Kupası'nı havaya kaldıran Beşiktaş, Süper Kupa Finali'nde Antalyaspor'la karşılaştı. Katar'da normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta Antalyaspor'u penaltılarla mağlup eden siyah-beyazlı takım 3. kupasını aldı. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

ÖNDER KARAVELİ'DEN EMİRHAN İLKHAN SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın özkaynak düzeninden yetişen oyuncusu Emirhan İlkhan Süper Kupa Finali'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

80. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Siyah-beyazlı takım koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle Doha'ya birçok önemli oyuncusundan yoksun gitti. Teknik direktör Önder Karaveli, maçın 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine 17 yaşındaki futbolcuyu oyuna dahil etti.

EMİRHAN İLKHAN'DAN ETKİLİ DRİPLİNGLER VE ÇALIMLAR

Beşiktaş'ta uzun süredir oynuyormuş gibi uyum sıkıntısı çekmeyen genç Emirhan, özellikle etkili driplingleri ve çalımları ile gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

FİNALİN EN ÇOK ADAM EKSİLTEN OYUNCUSU

Opta'nın verilerine göre Emirhan İlkhan finalin en çok adam eksilten oyuncusu oldu. 17 yaşındaki futbolcu, yayıncı kuruluşun yorumcularının yanı sıra sosyal medyada da övgü aldı.

İLK TEBRİK JOSEF DE SOUZA'DAN

A takımın formasını sırtına geçirdiği ilk maçta Süper Kupa'yı havaya kaldıran genç yeteneği ilk tebrik eden isim Josef de Souza oldu.

EMİRHAN İLKHAN: "HOCA 'KANATTA OYNAYACAKSIN' DEYİNCE ŞOK OLDUM"

Maçtan sonra Emirhan duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok heyecanlı anlardı. Hoca beni yanına çağırdı, kanatta oynayacağımı söyledi. Şok oldum. 'Kenar mı?' dedim hocama. O anda 'mecbur' dedi bana. Girdim oyuna. Elimden gelen her şeyi yaptım."

"ATİBA İNANILMAZ BİR KARAKTER"

Penaltılarda kupanın kazanıldığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Emirhan, "Kupanın geldiği an mükemmel bir andı. Ben koşuyorum, Atiba formamdan çekiyor. Adam kaç yaşına geldi hala koşuyor. Kaptan devam ediyor, etsin. İnanılmaz bir karakter. Mükemmel karakter tüm takım. Tüm takım da gelip beni tebrik etti. Hepsine teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.