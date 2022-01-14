Önder Karaveli: Michy Batshuayi'nin bu gole ihtiyacı vardı

14 Ocak 2022 Cuma 22:42 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 22:42

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Gaziantep FK karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendisine yönelik pankartla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Önder Karaveli, "Seni seviyoruz Önder Hoca pankartı beni çok mutlu etti. Beşiktaş taraftarının sevgisini kazanmak çok güzel. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Önder Karaveli, "Harika bir oyun değildi. Rakipten iyi ve kazanmaya yetecek oyundu. Tam bir takım galibiyeti. Batshuayi golü, tam bir santrfor golü. Dönen topa, ayağı kilitli. Batshuayi'nin atmasına, onun golüyle kazanmasına sevindim. Buna ihtiyacı vardı. Takım arkadaşları da tebrik etti." ifadelerini kullandı.

Önder Karaveli ayrıca "Atiba ve Alex antrenmanlara başladılar. Bir takım antrenmanında bizleydiler. İkisi de fiziksel olarak tam manasıyla hazır değillerdi. İkisi de katılacak. Vida ve Montero'nun da cezaları bitiyor. 8 günde 3 maç oynayacağız. Hemen hemen her takım bu zorlu fikstürde aynı durumu yaşayacak. Herkesi olumlu, olumsuz nasıl etkileyecekse bizi de öyle etkileyecek. Rotasyonumuz biraz daha genişleyecek. Bu zenginliğe sahip olmak da bize güç veriyor." açıklamasını yaptı.