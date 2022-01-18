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Spor

Önder Karaveli: Oyun belirli dakikalarda istediğimiz noktada değil

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2022 Salı 22:45 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 22:45
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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, "İstanbul'daydık ama yine deplasmandaydık. Uzun bir süre sonra deplasmanda kazandık. Kazanmak güzel ama oyun belirli dakikalarda istediğimiz noktada değil. İkinci golü atsaydık üzerine başka şeyler koyabilirdik. Topları kaybetmememiz gerekiyor önlem alarak. Topu koruyamadıkça savunma yoruluyor. Gol yemeden kazanmak sevindirici çünkü gol yiyebileceğimiz bir noktaya geldi maç. Özellikle 60-90 arasını hepimizin gözden geçirmesi gerekiyor." dedi.

Önder Karaveli ayrıca, "Yeni Malatyaspor maçına da kazanmak için gideceğiz. Çalışmamız gereken şeyler var. Yorulan oyuncularımız var. Rotasyon da yapabiliriz o maçta." ifadelerini kullandı.

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